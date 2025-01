Paulo Fragoso disse adeus à RFM depois de ter estado na estação a trabalhar durante "32 anos e seis dias", como destacou na sua página de Instagram.

"Não é um adeus, é um até logo com a certeza de que voltaremos ao contacto noutra frequência, noutra estação, com outro microfone, que nunca será apenas um instrumento de trabalho, mas sim um objetivo único", disse, agradecendo depois aos colegas e ouvintes.

Na despedida, toda a equipa da rápido juntou-se para lhe prestar uma 'homenagem' e o momento ficou gravado.

Paulo Fragoso não conseguiu conter a emoção e ficou em lágrimas. "Se me queres ver num mar de lágrimas este foi o momento. Obrigado de [coração] a toda a malta da rádio das 3 letrinhas pelo carinho, apoio, amizade e pela surpresa final. (A música não podia ter sido tão bem escolhida: 'O homem do leme')", disse junto do vídeo que pode ver abaixo.

