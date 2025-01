Rosa Bela teve uma participação na nova série da TVI e da Amazon Prime, 'Vizinhos para Sempre', que estreia a 18 de janeiro.

No dia 9, a atriz esteve presente no evento de lançamento - em que o Fama ao Minuto também esteve - e falou com os jornalistas sobre a participação na série.

"O meu papel é extremamente pequenino, é uma participação. Faço de filha da Cucha Carvalheiro, foi muito bom. Já tinha trabalhado com a Cucha no 'Inspetor Max', já é a segunda vez que faço de filha dela e é sempre uma escola. Gravei três dias antes de entrar para o 'Dilema', foi só uma manhã, mas foi muito bom", começou por contar.

Ainda durante a conversa com os jornalistas, a atriz também recordou a passagem pelo reality show 'Dilema'. Quando questionada sobre se aceitaria um convite para esta edição de 'Secret Story - Desafio Final', respondeu:

"O convite não surgiu, também não estava à espera que surgisse. É uma edição mais aguerrida e acho que não teria capacidade emocional para a enfrentar. Também estou noutro patamar da minha vida, acho que me ia resguardar um pouco mais se entrasse, porque sinto que já tenho alguma responsabilidade publica perante os meus. Não me apetecia muito perder as estribeiras e mostrar um lado da Rosa que não interessa. Se o convite tivesse surgido, acho que aceitaria, mas com muitas condições. Se calhar, para dizerem que não do outro lado (risos)."

Já a experiência no 'Dilema', confessa, aceitou "assustada", mas com "o intuito de que as portas se abrissem e que, finalmente, uma oportunidade consolidada surgisse na representação".

"Não vou ser hipócrita e dizer 'apetecia-me muito entrar num reality show, era o meu sonho de vida'. Mas pensei: 'Posso tornar esta participação numa coisa benéfica para mim, vou tentar fazer disto uma coisa boa'."

Atualmente, Rosa Bela está a "preparar um projeto em teatro" esperando, assim, voltar aos palcos "ainda este ano". Em simultâneo, continua a dedicar-se à sua empresa de organização de eventos, a Lady Bird.

