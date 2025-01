Hoje a rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto, é com uma atriz que está prestes a casar-se com um ator bastante conhecido (e mais velho). Reconhece-a?

Viveu vários anos em Oliveirinha, Aveiro, e mudou-se depois para Lisboa com o sonho de ser atriz. Rosa Bela já integrou vários projetos de entretenimento televisivos, entre eles 'I Love It', 'Queridos Papás', 'A Herdeira' ou 'Por Ti'. A mais recente participação da atriz, de 33 anos, na televisão nacional é na nova série da TVI, 'Vizinhos Para Sempre'. Recentemente também fez parte de um reality show do canal, 'Dilema', e este ano prepara-se para dar um grande passo a nível pessoal, uma vez que vai casar-se com o companheiro de longa data, o também ator Carlos Areia, de 81 anos. Hoje, Rosa Bela é a convidada da rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto, onde recorda alguns momentos da sua infância. O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Não era bem prato, mas era o 'café das velhas' (como se diz nas aldeias) feito pela minha avó e a torradinha em pão carcaça com manteiga. Sabia a aconchego, a miminho. [Não gostava] de favas [e agora gosto]. Quem era a pessoa que mais admirava? Muitas pessoas, mas tenho que dizer a minha avó. Quais as melhores férias quando era pequenina? Eram na rua, brincava muito na rua. Adorava sentir aquele calor de 36º na aldeia, andar descalça na rua, ir para a terra com a minha avó apanhar batatas, andar toda suja... Eram umas férias boas. Era em Oliveirinha, pertence a Aveiro. A que dia voltava na infância? E porquê? Não tenho nenhum dia específico... Talvez o dia em que disse à minha avó que queria ser atriz e queria vir morar para Lisboa. Foi especial em perceber que teria 100% o apoio dela. Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… desvalorizava a infância.