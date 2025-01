Rosa Bela teve uma participação em 'Vizinhos para Sempre', a série de humor da TVI e da Amazon Prime que estreia no dia 18 de janeiro.

No evento de lançamento em que o Fama ao Minuto esteve presente, na quinta-feira, 9 de janeiro, em Lisboa, a atriz falou da vida profissional, mas também dos projetos pessoais para este ano.

Quando questionada sobre o desejo de ser mãe e de se casar com o companheiro de longa data, Carlos Areia, respondeu: "Sim, ser mãe e casarmos está nos planos. Vamos casar este ano e vamos tentar que seja uma coisa mais reservada, no verão."

Rosa Bela, de 33 anos, vive uma relação com Carlos Areia, de 81, há 16 anos. "As pessoas têm uma curiosidade sobre a parte mais pessoal, mais íntima, pelo facto de eu ser uma jovem e ele ser mais velho. Chegam-nos a questionar sobre como é que as coisas funcionam sexualmente", revela, acrescentando que, no entanto, recebem muito apoio, sobretudo desde que a atriz participou no reality show 'Dilema' e que ganhou mais notoriedade.

Carlos Areia é protagonista do novo filme de Diogo Morgado, 'Lugar dos Sonhos', e Rosa não podia estar mais orgulhosa do noivo: "Estou feliz por ele ser protagonista. Estou a torcer para que, este ano, seja pelo menos nomeado para um Globo de Ouro de Melhor Ator de Cinema."

