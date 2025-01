Rosa Bela e Carlos Areia formam um dos casais mais apaixonados do panorama nacional. Os atores, com 33 e 81 anos, respetivamente, já estão juntos há 16 anos e não é a diferença de idade que os impede de serem felizes.

A atriz abriu a caixa de perguntas aos seguidores, no passado domingo, 5 de janeiro, e houve alguém a querer saber mais sobre a vida íntima do casal. "Não te importas de ter um filho com o Carlos Areia tendo ele muito mais idade do que tu?", questionou um fã.

Rosa fez questão de responder, deixando no ar que gostava de aumentar a família. "Claro que não, nem pensamos nisso! Os filhos são amor. Tantos filhos que nascem e perdem o pai ou a mãe jovens...hoje em dia não pode ser questão. Tudo na vida é muito relativo, não existem certezas absolutamente de nada. O importante é viver...viver o amor! [...] Ninguém tem nada a ver com isso", revelou a atriz.

Recorde-se que o casal está noivo e pode casar já este ano.

© Instagram - Rosa Bela

