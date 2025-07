Cristina Areia terminou o curso de enfermagem com distinção, conforme o pai Carlos Areia fez questão de destacar nas redes sociais. A atriz, que emigrou para o Reino Unido em busca de uma vida melhor, celebra assim uma nova conquista.

Carlos Areia não podia ser um pai mais orgulhoso! Foi o próprio ator, de 81 anos, quem o garantiu numa bonita partilha que fez nas stories da sua página de Instagram que dedicou à filha, Cristina Areia, de 59 anos, fruto do antigo relacionamento com Maria Manuela. O artista destacou a conquista da filha a nível profissional, uma vez que esta concluiu com distinção o curso de enfermagem. "Sou um pai vaidoso e orgulhoso da minha filha Cristina Areia, que após uma dissertação sobre enfermagem, de aproximadamente 35 folhas de texto, em inglês, teve na avalição final 100 por cento, terminando assim o curso de enfermagem! Parabéns, filha!", escreveu Carlos Areia na partilha em questão. Ora veja: Partilha feita por Carlos Areia na sua página de Instagram sobre a filha, Cristina Areia © Instagram/Carlos Areia A nova vida de Cristina Areia no Reino Unido Cristina Areia, note-se, emigrou para Inglaterra, Reino Unido, no ano de 2016 em busca de novas oportunidades, depois de uma fase sem projetos na área da representação. Foi aí que descobriu uma nova paixão, a da enfermagem, à qual se tem vindo a dedicar desde então. Com uma carreira de quase 30 anos na representação, do currículo de Cristina Areia fazem parte projetos como 'Médico de Família' (2001), 'O Prédio do Vasco' (2004), Doce Fugitiva (2006) e 'Bem-Vindos a Beirais' (2014). No cinema integrou o elenco de 'Ladrão Que Rouba a Anão Tem Cem Anos de Prisão' (1992) ou 'Com Um Pouco de Fé' (2012). Também foram várias as vezes em que subiu aos palcos do teatro. Em terras de 'Sua Majestade' Cristina também encontrou o amor ao lado de um inglês, Duncan Whitehead, com quem deu o nó a 25 de agosto do ano passado, um ano após terem ficado noivos. O cerimónia aconteceu na Costa da Caparica, num dia repleto de amor.

Depois da filha, agora é a vez de Carlos Areia casar

É já este mês, no dia 27, que Carlos Areia e a namorada de longa data, Rosa Bela, subirão ao altar. A cerimónia do casal, que está junto há 17 anos, vai decorrer na Herdade da Emberiza, em Alenquer e contará com 100 convidados, conforme os artistas revelaram numa conversa com Cláudio Ramos, no programa das manhãs da TVI 'Dois às 10'.

Patrícia Candoso, Filipa Candoso, Margarida Lopo, Andreia Rodrigues e a prima Carina serão as madrinhas de Rosa Bela, conforme esta revelou.

Espera-se uma festa de arromba na qual se celebrará a vitória deste amor que começou de forma controversa, devido à diferença de idades entre Rosa Bela e Carlos Areia, mas que permaneceu no tempo, vencendo as críticas e o preconceito.