Em casa de Carlos Areia o ano termina mais uma vez em festa. Isto porque o ator completa mais um ano de vida precisamente no último dia do ano, esta terça-feira, 31 de dezembro, e a data não ficou esquecida.

A companheira, Rosa Bela, recorreu à sua página de Instagram para dedicar uma carinhosa mensagem ao ator ainda pela madrugada.

"São 5:38 da manhã… Queria escrever-te um poema! Não sei fazê-lo, não tenho esse teu dom da escrita! Mas também não faz mal e sabes porquê? Porque não existem poemas suficientes que descrevam o meu amor por ti e a importância que tens em mim", começou por escrever a também atriz junto de uma fotografia de Carlos Areia.

"81 anos, hoje brindamos à tua vida e à tua saúde! Hoje o mar sorri agitado, o céu acordará estrelado com o brilho do sorriso da tua avó, da tua mãe e do teu pai! Celebramos-te hoje e sempre! Parabéns, meu amor", completou.

