Rosa Bela completa esta terça-feira, 17 de dezembro, 33 anos.

O companheiro de longa data da atriz, Carlos Areia, fez questão de deixar uma mensagem de parabéns à sua amada. A acompanhar uma foto de Rosa, o ator escreveu:

"Hoje, todas as aves deviam cantar em uníssono, mesmo as que não cantam! As árvores deveriam florir, até as de folha caduca. O sol devia brilhar o dia todo, até a noite chegar, e o azul do céu deverá parecer mais azul do que nunca. Tudo à nossa volta deverá brilhar e os aplausos têm que se ouvir, porque hoje é um dia muito especial! A Rosa Bela faz anos! Parabéns, meu amor!", referiu Carlos.

Nos comentários, Rosa Bela fez questão de responder, reafirmando todo o seu sentimento: "Aiiii… amo-te".

Os atores, que têm uma diferença de idades de 48 anos, estão juntos há 15 anos e são noivos desde 2019.