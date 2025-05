Na cozinha, como na vida, há decisões que tomamos sem pensar. Mas depois há experiências que nos desafiam a olhar para o quotidiano de forma diferente. E se uma refeição fosse criada a partir das nossas escolhas… com uma pitada de inteligência artificial?

Foi para uma experiência “sem igual” que a Samsung Portugal convidou um grupo de jornalistas para testar um novo tipo de restaurante. À mesa, os convidados encontram um Samsung Galaxy S25, do qual já falámos aqui. É através dele que tudo começa. Com a ajuda da Galaxy AI, cada participante é convidado a escolher três ingredientes e a fotografá-los, assim como um molho. O sistema interpreta, imagina e gera uma receita, que depois encaminhamos para a cozinha, liderada pelo chef João Dourado. De ingrediente em ingrediente, a tecnologia transforma-se em criatividade e numa refeição final.

Reserve o seu lugar. O restaurante créditos: Divulgação

Foi este o mote para apresentar o “Sem Igual”, um restaurante pop-up promovido pela Samsung Portugal, onde a criatividade é partilhada entre tecnologia e talento humano, num diálogo inesperado entre bytes e sabores.

Depois da antevisão reservada à imprensa, a experiência abre-se agora ao público. Nos dias 8 e 9 de maio, no Chef’s Agency Studio, em Lisboa, e a 16 e 17 de maio, no Social Club, no Porto, qualquer pessoa poderá sentar-se à mesa e viver esta fusão entre inovação e gastronomia. O acesso é gratuito, mediante reserva prévia.

Com recurso a um Samsung Galaxy S25, disponível à mesa, cada pessoa será desafiada a selecionar três ingredientes de um leque de mais de 20. Através da câmara, o Galaxy AI transforma essas escolhas numa receita personalizada, que segue diretamente para as mãos da equipa do chef. O resultado parece ser uma combinação inédita de intuição humana e inteligência artificial, servida em tempo real.

Esta foi a forma da Samsung Portugal demonstrar como a Galaxy AI, ao permitir interpretações contextuais de texto, voz e imagem, se pode mostrar como uma ferramenta que vai muito além da produtividade: pode ser uma aliada para ajudar naqueles dias em que a criatividade para cozinhar não é assim tão grande.

Para fazer a reserva, basta aceder a este link g.co/kgs/CE8zaUa e aguardar pela abertura de inscrições. Os lugares são limitados a 20 por noite, garantindo uma experiência mais intimista e exclusiva para os participantes.

Como resume Ana Oliveira, responsável de Marketing e Retail na Samsung: “Acreditamos que o futuro se constrói com inovação útil, próxima das pessoas e com um toque de criatividade”. E agora, aparentemente, também com um toque de chef.