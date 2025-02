Através desta colaboração, a Ray-Ban Studios espera que A$AP Rocky, conhecido pela sua influência em lançar tendências nas indústrias da música e da moda, "traga a sua visão distinta, conduzindo projetos criativos e moldando o futuro do design e da imagem da marca".

Blacked Out, uma reformulação dos Mega Icons com um novo tipo de lente, é a coleção que dá inicio a esta nova fase da empresa. O lançamento está previsto para o próximo mês de abril.

Parceria visionária

A$AP Rocky, cujo nome verdadeiro é Rakim Mayers, conquistou o mundo desde que surgiu em 2011. Acumulou bilhões de streams musicais e várias indicações a prémios. Agora, após o seu quarto álbum Don’t Be Dumb, toma as rédeas como o primeiro Diretor Criativo da Ray-Ban Studios, a plataforma criativa lançada em 2016, que celebra o poder da música e as histórias de artistas corajosos. A parceria marca um enorme passo na evolução da Ray-Ban, misturando a sua rica tradição com a cultura contemporânea combinada com o estilo característico de Rocky.

"Sempre admirei a capacidade da Ray-Ban permanecer fiel às suas raízes mesmo estando em constante evolução", diz A$AP Rocky, citado em comunicado. "Estou feliz em fazer parte da forte tradição e desenvolver o próximo capítulo para uma marca icónica como a Ray-Ban".

"A Ray-Ban transcende a indústria dos óculos; não é apenas uma marca, é um estilo de vida. Por quase 80 anos, a marca esteve no rosto dos músicos, artistas, atores e heróis – moldando e remoldando o status quo, liderando as revoluções culturais de todos os tempos", comenta o residente da Ray-Ban, Leonardo Maria Del Vecchio, em comunicado.

Dar vida a ideias ousadas

Rocky, que é também companheiro e pai dos filhos da cantora e empresária Rihanna, lançará armações inovadoras que misturam elementos clássicos com influências ousadas e modernas.

A coleção Blacked Out inclui estilos icónicos tradicionais transformados em Mega, com detalhes dourados e novas lentes ultra-pretas.

O envolvimento do artista irá para além da criação de óculos com a direção de campanhas, redesenhando lojas Ray-Ban enquanto incorpora música, moda e arte.