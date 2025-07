Pete Davidson tem uma grande novidade na sua vida. O comediante prepara-se para ser pai pela primeira vez. O TMZ foi o primeiro a avançar com a notícia e a People, entretanto, também já confirmou a informação junto de uma fonte.

Até à data, os representantes de Pete Davidson, de 31 anos, e da namorada do mesmo, Elsie Hewitt, de 29, não confirmaram nem desmentiram a notícia após serem questionado pela revista.

O casal está a namorar desde março, altura em que foram vistos juntos em Palm Beach, Flórida. Dois meses depois, uma fonte contou à People que o casal tinha dado um grande passo na relação ao ter começado a viver junto.

"O Pete e a Elsie estão a morar juntos em Nova Iorque há alguns meses", revelou a fonte em maio. "Eles estão a dividir o tempo deles entre a casa do Pete no interior do estado de Nova Iorque e uma propriedade que começaram a alugar recentemente no Brooklyn", explicou ainda na altura.

Mas não ficou por aqui e destacou também: "Eles estão muito felizes juntos e a darem-se muito bem."

Há cerca de dois meses, o casal estreou-se pela primeira vez numa passadeira vermelha, no 13.º Annual Blossom Ball, no Pierre Hotel, em Nova Iorque. E no início deste mês de julho, Elsie Hewitt mostrou no Instagram algumas fotografias de uma viagem que fez com o humorista durante as comemorações do 4 de julho, feirado que assinala o Dia da Independência dos Estados Unidos. Veja ou recorde abaixo:

A relação de Pete Davidson com Elsie Hewitt começou oito meses depois de o comediante se ter separado da atriz Madelyn Cline, de 'Outer Banks', com quem mantinha uma relação há dez meses. Por sua vez, Elsie Hewitt esteve recentemente relacionada (romanticamente) ao ator Jason Sudeikis, de acordo com o Page Six.

Em conversa com Kevin Hart, no talk show 'Hart to Heart', em 2022, Pete Davidson já tinha partilhado o seu desejo de construir uma família. "O que mais quero, desde sempre, e que ainda não consegui realizar, é ter um filho", contou na altura, afirmando que ser pai é o seu "sonho".

"É nisso que me estou a preparar neste momento: tentar ser uma boa pessoa, desenvolver-me e melhorar-me, para que quando isso acontecer seja mais fácil", acrescentou.

