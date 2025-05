Pete Davidson e Elsie Hewitt vivem uma fase feliz no romance e decidiram dar um grande passo. O casal já está a viver junto, de acordo com a People.

"O Pete e a Elsie estão a morar juntos em Nova Iorque há alguns meses", revela a fonte. "Eles estão a dividir o seu tempo entre a casa do Pete, que fica no interior do estado de Nova Iorque, e uma casa que começaram a alugar recentemente no Brooklyn", acrescentou.

"Eles estão muito felizes juntos e a dar-se muito bem", afirmou ainda a mesma fonte.

