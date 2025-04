Pete Davidson revelou que focar-se na saúde mental depois de várias temporadas em processos de reabilitação fez com que quisesse remover as 200 tatuagens que tem no corpo. Isto porque, explicou em conversa com a Variety, as marcas lembram "uma pessoa triste e muito insegura".

"Era viciado em drogas e uma pessoa triste, sentia-me feio e precisava de me cobrir", desabafou o humorista, de 31 anos. "Estou apenas a remover e a começar do zero, porque acho que é o que funciona melhor para mim e para o meu cérebro", acrescentou.

"Quando me olho ao espelho, não quero lembrar a pessoa que era viciada em drogas. 'Do género, é por isso que o Bob Esponja está a fumar nas costas'. Elas deviam ter um significado. Não apenas que eu estava vidrado a ver 'Game of Thrones'", continuou.

Sobre este processo de remover as marcas que tem no corpo, Pete Davidson tem planeado com mais atenção as sessões porque "o processo de cicatrização leva seis semanas cada vez que remove uma". Além de que uma tatuagem precisa, por norma, entre 10 a 12 sessões, o que totaliza 60 semanas. "Vai demorar dez anos", disse, não deixando de confessar que todo este processo "é horrível". "É como colocar o braço numa grelha e queimar uma camada", partilhou.