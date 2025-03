Pete Davidson está determinado em continuar a remover as muitas tatuagens que foi colecionando ao longo da sua vida.

Em declarações ao Page Six, a estrela do 'SNL' falou sobre este processo, notando que os braços estão quase concluídos e que começou a "trabalhar no peito".

"É terrível", confessou. "Eles queimam-te a pele e tens de fazer isso mais 10 vezes. Acho que se quiserem investir num negócio, então deveriam escolher o de remoção de tatuagens", afirmou em tom de brincadeira.

O comediante revelou quando realiza o procedimento é anestesiado na zona e que durante as sessões tenta ouvir algo ou conversar com a equipa.

Pete Davidson tomou a decisão de remover as mais de 200 tatuagens que tinha de maneira a apostar na sua carreira enquanto ator.

