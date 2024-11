Pete Davidson revelou a sua mais recente transformação, no passado sábado, 2 de novembro, ao atuar no 'Saturday Night Live'.

O ator fez grandes avanços no processo de remoção de tatuagens, mostrando-se, pela primeira vez, com os braços praticamente nus - um forte contraste com seu anterior visual.

Em 2020, Pete revelou que iria embarcar numa jornada de longo prazo para remover as suas tatuagens, de forma a conseguir mais trabalhos enquanto ator. Na altura, admitiu que "queimar" as suas tatuagens era um processo mais doloroso do que fazê-las.

Para atuar no 'Saturday Night Live', Pete usou uma t-shirt que mostrava os seus braços agora 'despidos de tinta' e surpreendeu os espectadores com um novo corte de cabelo.

Davidson não é a primeira celebridade remove as suas tatuagens. Falamos de Eva Longoria, Mark Wahlberg, Tallulah Willis, Sarah Hyland e até de Khloé Kardashian.

Um estudo do Pew Research revelou que que 24% dos americanos se arrepende de ter feito uma ou mais tatuagens. O processo é conhecido por ser extremamente doloroso e também pode apresentar alguns riscos.