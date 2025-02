Pete Davidson está a assumir o título de 'namorado oficial'.

O comediante e ex-participante do Saturday Night Live é o rosto da nova campanha do Dia dos Namorados da Reformation.

Nas fotografias, pode ver-se o corpo de Davidson sem tatuagens pela primeira vez desde que começou a jornada de as remover em 2020.

Pete Davidson posa sem camisa, enquanto veste umas calças creme com o cós da cueca a surgir. Mas a sensualidade não fica por aqui.

Numa das fotos, o comediante veste apenas um par de boxers e uma camisola justa. Noutra, parece um verdadeiro galã com uma sweat de gola redonda cinzenta que diz: 'Namorado Oficial'. Para complementar o look, Pete usa os seus óculos de sol exclusivos.

A parceria do ator com a marca também conta com um vídeo no qual ele explica porque é o namorado do ano.

Recorde-se que, ao longo dos anos, Pete Davidson ficou conhecido pelo seu histórico de relacionamentos, que inclui Ariana Grande, Kim Kardashian, a modelo Emily Ratajkowski e a sua colega de elenco em 'Bodies Bodies Bodies', Chase Sui Waters.

