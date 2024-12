A revista New York Magazine entrevistou várias estrelas do programa Saturday Night Live (SNL) e fez-lhes uma pergunta: "Qual a maior ostentação que fizeram com o seu primeiro salário do programa?"

As respostas são hilariantes, mas há uma que se destaca por revelar o valor recebido.

Pete Davidson respondeu que ganhava 3.000 dólares (2.859 euros) por episódio.

"A minha maior compra depois do meu primeiro salário no SNL? Sabem quanto é que nos pagam? É, tipo, 3.000 dólares por episódio. Acho que comprei... o jantar", respondeu.

A comediante Julia Louis-Dreyfus, por sua vez, disse: "Comprei um par de sapatos que estava fora do meu orçamento. Eram 75 dólares [cerca de 71 euros]."

"Comprei uma camisola de caxemira. Custava 300 dólares [285 euros]", respondeu Sarah Silverman.

Veja tudo na partilha que mostramos abaixo.

