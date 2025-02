O ex-casal Kim Kardashian e Pete Davidson cruzaram-se num evento na noite de domingo, dia 16 de fevereiro, em Nova Iorque.

Ambos estiveram presentes no 'SNL50: The Anniversary Special', no âmbito das comemorações dos 50 anos do 'Saturday Night Live'.

Sabe-se que Kim e Pete foram vistos a conversarem nas festas posteriores, mas um amigo do humorista contou à People que não foi nada "romântico".

"Ele não tem nada mais do que amor e respeito pela Kim. Ele espera que todos possam seguir em frente", comentou a fonte.

De recordar que a celebridade e o humorista separaram-se em agosto de 2022.

