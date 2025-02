Kim Kardashian voltou a destacar-se no que ao look diz respeito. A celebridade, de 44 anos, marcou presença no 'SNL50: The Anniversary Special', a propósito das comemorações dos 50 anos do 'Saturday Night Live', e usou na ocasião um vestido que a deixou em destaque.

Kim Kardashian surgiu no evento com um vestido prateado, justo, deixando em evidências as suas curvas, com a cintura marcada, e decotado. O cabelo optou por levá-lo solto e a maquilhagem não deu muito nas vistas. Veja o visual completo nas imagens que estão disponíveis na galeria.

De recordar que o ex-namorado de Kim Kardashian, Pete Davidson, também esteve presente no evento e o ex-casal foi visto a conversa, mas nada de romantismo.

