O icónico programa de humor da televisão norte-americana 'Saturday Night Live' está a comemorar 50 anos e, para marcar a ocasião, emitiu um episódio especial.

O 'SNL50: The Anniversary Special' contou com várias estrelas do mundo da comédia e da representação, mas não só.

Sabrina Carpenter, Pete Davidson, Kim Kardashian, Ryan Reynolds e Blake Lively foram alguns dos nomes que estiveram presentes.

Membros do elenco atual, apresentadores antigos, lendas da comédia, músicos, assim como fãs do formato, fizeram questão de comparecer.

