Fanny Rodrigues tem no seu filho Diego, de oito anos, o seu maior orgulho. A antiga apresentadora do 'Somos Portugal' celebrou recentemente o aniversário do menino mas foi ela quem recebeu o melhor presente.

Fanny partilhou um desenho que a criança lhe fez com uma palavras que a deixaram emocionada.

"Mãe, és a minha heroína. Gosto quando me deixas sentar no teu colo, gosto quando me fazes massagens e quando jogas à bola comigo. Tu és a melhor mãe do mundo", escreveu Diego.

Recorde-se que o menino é fruto da relação já terminada de Fanny com João Almeida.



© Instagram - Fanny

