Pedro Capitão deu oportunidade aos seguidores do Instagram de colocarem-lhe questões de forma anónima. Ocasião que foi aproveitada pelos fãs para saberem detalhes sobre o rumor de que existe uma "inimizade" entre o comentador do programa 'V+ Fama' e Fanny Rodrigues desde o tempo em que ambos eram comentadores no programa da tarde da TVI - apresentado na época por Fátima Lopes.

"Houve um afastamento, isso sim. Ela seguiu, eu saí", disse, respondendo à questão.

"Voltei a encontrá-la num restaurante anos mais tarde e não foi muito simpática, a verdade é essa. Depois disso, nunca mais tive nenhum contacto com ela", esclareceu.

"O Léo Caeiro disse que a Fanny 'fez a cama' a ti e à Lia Tchissola. Verdade?", insistiu um outro fã.

"Se há pessoa informada é o Léo", reagiu Pedro Capitão, juntando às suas palavras um emoji a piscar o olho.



