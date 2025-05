"Já fizeste as pazes com o Goucha?", quis saber um seguidor, que através da rede social Instagram colocou a questão a Pedro Capitão.

"Quando regressei a Queluz de Baixo, uma das primeiras pessoas com quem me cruzei na portaria foi o Manuel Luís e, mesmo antes de lhe dizer boa noite, ele diz-me: 'eu nunca estive chateado contigo'. Então está respondido", contou o agora comentador do programa 'V+ Fama', revelando a conversa privada que teve com o apresentador.

Ainda no âmbito das perguntas a que se disponibilizou a responder, Pedro Capitão foi confrontado com o rumor de que terá uma quezília com Cláudio Ramos.

"Tu e o Cláudio Ramos não se suportam?", quis saber um internauta. "Não faço ideia de que novelas vocês andam a ver… mas de onde saiu essa ideia?", reagiu o antigo participante dos reality shows da TVI.

Leia Também: Fanny 'fez a cama' a Pedro Capitão e há inimizade? "Não foi simpática"

Leia Também: Afinal, há ou não mau ambiente nos bastidores do programa 'V+ Fama'?