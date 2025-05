Correm rumores de que existe mau ambiente nos bastidores do programa 'V+ Fama', do canal V+ TVI. As especulações falam de 'tricas' entre os vários comentadores do programa, que aborda questões do panorama social.

Pedro Capitão, comentador do 'V+ Fama', foi questionado pelos seguidores do Instagram a propósito deste tema e respondeu sem medo.

O antigo participante dos reality shows da TVI assegura que se trata de "um boato e apenas isso".

"Aqui para nós, não faça caso de tudo o que ouve", atirou.

"Como já disse, são rumores, boatos, fofocas. De onde saíram? De alguém com tempo livre de sobra", reagiu ainda a uma outra questão sobre o caso.



© Reprodução Instagram - Pedro Capitão



