"Estamos no paraíso. O verdadeiro paraíso." Foi com estas palavras que Fanny Rodrigues começou por legendar a recente publicação que fez no Instagram, onde partilhou um conjunto de imagens das férias com o filho, Diego, nas Maldivas.

"Deixo-vos aqui um bocadinho de todo o 'processo' até cá chegar", acrescentou, referindo-se às imagens da viagem até ao destino de sonho para desfrutarem de uns dias de descanso.

"Vamos continuar por cá, a curtir", escreveu, por cima, na legenda da publicação. Veja na galerias as fotografias que a figura pública mostrou aos seguidores.

