As férias de Fanny Rodrigues nas Maldivas continuam recheadas de calor, dias plenos e muito amor.

A antiga apresentadora de 'Somos Portugal' encontra-se nas Maldivas com o filho, Diego.

"Com a minha pessoa favorita de sempre", declarou esta quinta-feira, 24 de abril, ao partilhar com os seguidores do Instagram novas imagens desta aventura paradisíaca.

