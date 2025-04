Fanny Rodrigues está de férias com o filho Diego, de sete anos.

A apresentadora rumou às Maldivas e tem partilhado fotos e vídeos das aventuras que tem vivido na ilha.

Esta quarta-feira, Fanny publicou fotos "no paraíso" ao lado do menino e mostrou-se mais feliz que nunca por poder passar tempo de qualidade com ele.

"Quando estamos só nós os dois, o tempo congela!", escreveu a comunicadora na legenda da partilha.

Ora veja.

