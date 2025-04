Fanny Rodrigues voltou a fazer as malas rumo a uma nova aventura fora do país. Depois de ter estado em Cabo Verde com o amigo Zé Lopes, a antiga apresentadora de 'Somos Portugal' viajou agora na companhia do filho.

Através das redes sociais, Fanny mostrou-se no aeroporto com o pequeno Diego.

Mais tarde, a ex-concorrente do 'Secret Story' partilhou com fãs e seguidores as primeiras imagens no local escolhido para estas férias a dois.

Fanny Rodrigues não revelou até ao momento qual o destino, mas através das suas partilhas é possível perceber tratar-se de um local paradisíaco.

