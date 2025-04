Zé Lopes esteve em reunião com Cláudio Ramos ao final da tarde de quarta-feira, 23 de abril, a propósito do trabalho de ambos no 'Big Brother 2025', onde Zé é comentador e Cláudio apresentador.

Em jeito de brincadeira e elogio, o comentador resolveu gravar o colega durante o encontro e na legenda das imagens escreveu:

"Um apresentador do povo. Ele é manhãs, ele é noites. Ele vem para a redação falar com a equipa. Um homem que não falha".

Zé Lopes, recorde-se, além de comentador dos reality shows da TVI é apresentador do programa 'Bom dia Alegria' - do canal V+ TVI.

© Reprodução Instagram - Zé Lopes

