No espaço 'Conversas de Café' desta quarta-feira, dia 23 de abril, Cláudio Ramos partilhou um episódio mais caricato com o pai. Tal aconteceu a propósito de um dos concorrentes do 'Big Brother 2025', Luís, que tem gerado queixas por não cumprir determinadas regras de etiqueta.

"O que me faz impressão é que ele fala muito alto, tem pouca capacidade de ouvir, está sempre em tronco nu - e faz-me muita confusão estar assim a comer à mesa. O meu pai dava-lhe um estaladão na cara que ela caía para o lado", realça.

Entretanto, recordou um episódio em que isso aconteceu com ele. Na altura, vestiu um casaco tipo quispo para esconder que tinha um braço partido.

"O meu pai diz-me assim: 'está frio?' E eu: 'não'. Não me disse mais nada: toma! E eu caí para trás", completou entre risos.

Veja o momento.

