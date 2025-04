Cláudio Ramos deparou-se com uma declaração especial ao chegar ao seu camarim, na TVI, na manhã desta quinta-feira, 17 de abril.

No espelho do camarim do apresentador de 'Dois às 10' estava uma mensagem escrita a batom. "Meu querido", podia ler-se junto de um coração com uma seta.

Mas quem terá sido o 'admirador' a deixar esta mensagem? A verdade é que a declaração surge assinada por Manuel Luís Goucha.

"O Goucha a animar o meu dia", disse o apresentador, feliz com a surpresa do colega e amigo.



© Reprodução Instagram - Cláudio Ramos

