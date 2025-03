Aos 27 anos de vida, Zé Lopes vive uma fase muito feliz a nível profissional. Para além de continuar a dar cartas enquanto comentador de reality shows - atualmente o 'Secret Story - Desafio Final' - o comunicador tem também brilhado no programa das manhãs 'Bom dia Alegria', no V+TVI.

Para além do talento, Zé Lopes dá também nas vistas com os visuais que escolhe para aparecer no pequeno ecrã.

A avaliar pelas imagens na galeria é possível concluir que Zé Lopes é fã de coordenados em alfaiataria.

Veja os looks e partilhe connosco o seu preferido.

Leia Também: "É das pessoas mais bonitas que a televisão me deu", Zé Lopes declara-se