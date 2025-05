Zé Lopes recebeu uma simpática mensagem de uma fã que resolveu enaltecer o seu profissionalismo. Lisonjeado com os elogios, o comunicador resolveu agradecer e manifestar-se sobre a sua conduta enquanto apresentador e comentador dos reality shows da TVI.

"Podem acusar-me de muita coisa. Mas nunca de desrespeitar um concorrente. A empatia é a base do meu trabalho como comentador desde o primeiro minuto. Jamais destrataria um concorrente. São eles a base do programa. Não nos esqueçamos disso", referiu.

Zé Lopes aproveitou ainda para responder a todos os que o acusam de ser 'lambe botas'.

"Podem chamar-me de lambe botas. Podem insultar-me por não concordar com as opiniões da grande maioria. Mas quando fui contratado, sabiam que seria assim: fiel às minhas convicções e nada influenciável. E não há nada que me deixe mais feliz que deitar a cabeça na almofada com a certeza de que fiz um trabalho digno e com respeito. Obrigado pelas centenas de mensagens de carinho como esta. Fazem toda a diferença para mim", rematou.



© Reprodução Instagram - Zé Lopes

