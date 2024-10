Na tarde desta quinta-feira, 9 de outubro, Catarina Miranda recorreu ao X (antigo Twitter) para ‘atacar’ o apresentador da TVI, Zé Lopes.

Depois de terminar a emissão do 'Última Hora' do 'Secret Story 8', a ex-concorrente do 'Big Brother' e de 'Dilema' mostrou-se indignada com um comentário que ouviu por parte de Zé Lopes enquanto este comentava o programa ao lado de Inês Simões.

Catarina Miranda não se poupou nas críticas e começou por escrever: "Alguém avise o comentador Zé Lopes que há pessoas sem formação que têm mais audiência do que ele, eu pelo menos nunca tive só 300 espectadores a assistir-me. Sonhem sempre, nem todas as pessoas têm ou tiveram possibilidades financeiras para tirarem cursos universitários".

A jovem, que ambiciona tornar-se apresentadora de televisão, não se ficou por ali e voltou a 'atacar' o apresentador: "Até posso tirar mil fotocópias mas jamais vou lamber os pés a alguém para estar em antena. Disse".

Leia Também: Catarina Miranda para Joana Marques: "Pedirei indemnização de 3 milhões"