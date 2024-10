O apresentador Zé Lopes foi 'atacado' por Catarina Miranda na rede social X, após o mesmo ter feito alguns comentários durante a emissão do 'Última Hora', do 'Secret Story 8', desta quarta-feira, 9 de outubro.

A ex-concorrente de 'Big Brother' e 'Dilema' não gostou de uma intervenção do comentador e respondeu 'à letra'.

Mas afinal o que disse Zé Lopes para 'irritar' tanto Catarina Miranda?

Enquanto comentava o desaparecimento dos óculos de sol de Juliana, uma missão desempenhada pela concorrente no programa 'Secret Story 8', Zé Lopes afirmou: "Como eu previa, era uma missão, eu já estava à espera. Acho que, com a Juliana, acaba por ficar um bocadinho previsível, porque ela é tão exagerada nestas missões e como nós temos acesso à informação e sabemos que o ataque de sonambulismo foi uma missão, agora é fácil deduzirmos que seja também. A casa acreditou, foi bem-sucedida a missão da Juliana".

Mas depois, o apresentador disse aquilo que se crê ter conduzido às publicações de Catarina Mirando no X.

“Eu acho é que seres uma concorrente que quer uma oportunidade numa novela é legítimo, eles vão para lá cada um com o seu objetivo, está tudo certo", começou por dizer Zé Lopes.

"Continuo a achar que devem investir na formação, porque eu defendo que tenhas trabalho com formação, desculpem mas é sempre a minha visão sobre as coisas, não acho que devam surgir oportunidades e cresceres só com as oportunidades, acho que tens de as agarrar, mas tens de te formar".

