Catarina Miranda continua a alimentar a 'picardia' com o apresentador Zé Lopes. Em causa estão as declarações do também comentador do 'Secret Story 8' em relação aos atuais concorrentes do reality show e às ambições destes para entrar no mundo da televisão.

Na visão de Zé Lopes é importante priorizar-se a formação e não apenas as oportunidades que surgem na vida.

Depois de ter respondido numa primeira ocasião, eis que Catarina Miranda volta a lançar uma nova 'farpa', desta vez através de um vídeo que partilhou no Instagram.

"Em vez de tirar o curso de comunicação social decidi por bem tirar este curso de engraxadora que me vai levar à TV o mais depressa possível", escreveu num tom irónico.

Leia Também: Mas afinal o que disse Zé Lopes para 'irritar' tanto Catarina Miranda?