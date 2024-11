Zé Lopes não deixou passar em branco o dia do seu "maior amor", que é como quem diz: o Dia Mundial da Televisão, assinalado a 21 de novembro.

"Soube desde sempre que era aqui que queria estar, nunca me imaginei a fazer outra coisa, trabalhei e continuo a trabalhar muito para manter o meu lugar", começou por declarar através da rede social Instagram.

A apresentar o programa 'Bom dia Alegria', ao lado de Merche Romero, o comunicador enalteceu a fase feliz em que se encontra.

"Confesso que não esperava estar, aos 27 anos, a apresentar diariamente um programa com uma das minhas melhores amigas e a conhecer entrevistados fascinantes. E fazê-lo rodeado de equipas extraordinárias é a cereja no topo do bolo. Nem nos meus melhores sonhos podia pedir isto. A vida tem sido tão boa para mim. Obrigado, Deus. Obrigado, colegas. Obrigado, a quem vê", rematou.

