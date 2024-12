O apresentador do programa 'Bom dia Alegria', do canal 'V+', assumiu, em direto, esta quinta-feira, 5 de dezembro, que sofreu um percalço no fim da semana passada.

"Na sexta-feira fui ao centro de Lisboa, tinha a minha mochila e o meu saco de ginásio dentro do carro. Pois quando cheguei ao carro já não tinha nenhuma das duas coisas", começou por revelar.

Zé ficou sem "a mochila, o saco de ginásio com o equipamento, os óculos de ver, a chave de casa, carteira com os cartões, carregador do telemóvel", disse o apresentador.

Este azar levou a que o companheiro das manhãs de Merche Romero tivesse de pedir para lhe "mudarem a fechadura de casa", bem como comprar os itens em falta, assumindo também que lhe "fizeram quatro compras com o sistema contactless e 115 euros foram à vida".

Veja aqui o relato do apresentador.

