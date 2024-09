Merche Romero vive uma fase muito feliz a nível profissional e pessoal. No passado dia 10 de agosto estreou-se no programa 'Bom Dia Alegria', que apresenta ao lado de Zé Lopes no novo canal V+TVI.

Isto pouco depois de ter dado o nó com o namorado, 15 anos mais novo, numa romântica viagem nas Maldivas, conforme revelou numa entrevista com Manuel Luís Goucha esta semana.

Tendo isto em conta, na presente galeria destacamos os visuais usados por Merche e José ao longo de agosto.

