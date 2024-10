A antiga concorrente do 'Big Brother' brincou com a humorista, após ter sido visada no 'Extremamente Desagradável'.

Catarina Miranda foi a mais recente visada de Joana Marques na rubrica 'Extremamente Desagradável', da rádio Renascença. Entretanto, a antiga concorrente do 'Big Brother' já reagiu, notando - em tom de brincadeira - que irá pedir uma indemnização de "3 milhões de euros" à comediante, numa referência ao processo de que a humorista foi alvo por parte dos Anjos. "A Joana Marques vai ter que me pagar uma indemnização de 3 milhões de euros porque já são 3 os que ela faz comigo, os outros querem 1 milhão eu quero 3", atirou. Num tom mais sério, esclareceu: "Sabem que eu gosto muito da Joana e vejo o 'Extremamente Desagradável'. Ela faz um trabalho fantástico, há muita gente que leva a mal o que ela diz, eu não levo a mal, acho muito engraçado, doía-me a barriga de tanto rir. Desejo-lhe o melhor. Sempre que quiser usar o meu nome está à vontade". Veja este momento de Catarina na galeria. Poderá dar ver de seguida este episódio: Siga o link Leia Também: Elma Aveiro lança 'farpas' a Joana Marques: "Essa meio tostão"