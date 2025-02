"Amanhã é a vez da Mafalda Castro se sentar à conversa comigo", anunciou Zé Lopes na segunda-feira, 24 de fevereiro, dando conta de que iria receber hoje, terça-feira, uma convidada muito especial na emissão de 'Bom Dia Alegria'.

"É das pessoas mais bonitas que a televisão me deu e vamos falar de tudo pela primeira vez. Sinto que vai ser especial", escreveu ainda o apresentador do programa matutino do canal V+, que conduz ao lado de Merche Romero.



© Reprodução Instagram - Zé Lopes

Veja aqui a emissão de 'Bom Dia Alegria' com Mafalda Castro.

