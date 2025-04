O canal V+ TVI sofreu alterações na sua grelha habitual devido ao apagão que afetou Portugal Continental no dia de segunda-feira, 28 de abril. Inundado de mensagens, Zé Lopes resolveu explicar aos fãs e espetadores a razão pela qual hoje, terça-feira, o programa 'Bom Dia Alegria' não foi para o ar como habitual.

"Bom dia, meus amores. Estou a ser inundado de mensagens. Devido ao apagão e à incerteza sobre quando regressaria a luz, decidimos suspender o 'Bom Dia Alegria' de hoje", disse o comunicador, que conduz o formato matutino ao lado de Merche Romero.

Zé Lopes prometeu ainda que 'Bom Dia Alegria' volta amanhã "com toda a força e energia do mundo para vos fazermos companhia, a partir das 09h00, no V+TVI".



© Reprodução Instagram - Zé Lopes

