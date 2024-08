Merche Romero foi a primeira a falar da partida da mãe de Manuel Luís Goucha, Maria de Lurdes Sousa, lamentando a perda.

"Ficamos todos um bocadinho abalados com a notícia porque também acompanhamos o aniversário da mãe do Manuel Luís Goucha e, infelizmente, partiu. Queríamos deixar também aqui um grande beijinho ao Manuel Luís Goucha, os nossos sentimentos", disse, antes de serem exibidas no programa 'Bom Dia Alegria', do V+ TVI, imagens de uma conversa que Goucha teve com a mãe no programa 'Mulheres da Minha Vida'.

Entretanto, Zé Lopes contou que conversou com o colega este sábado, dia 10 de agosto, depois de se ter estreado como apresentador do 'Bom Dia Alegria'. Zé Lopes acredita que as mensagens trocadas aconteceu antes de Goucha saber da morte da mãe e acrescenta que recebeu os parabéns do rosto da TVI.

De seguida, Merche Romero destacou: "A educação que o Manuel Luís Goucha tem só poderia ser de uma grande mulher, uma grande mãe e, sem dúvida, a mulher da vida dele".

Pimpinha Jardim e Jaciara (ex-mulher de Deco), convidadas do programa, também deixaram um beijinho a Manuel Luís Goucha neste momento difícil.

