Morreu a mãe de Manuel Luís Goucha, aos 101 anos. A informação foi avançada pelo irmão do apresentador da TVI, segundo o Diário de Coimbra.

Carlos Goucha publicou uma fotografia de Maria de Lourdes Sousa na sua página de Instagram e escreveu: "Até um dia no céu, minha querida mãe. Agora és uma estrela".

Até ao momento, Manuel Luís Goucha ainda não se manifestou.

© Instagram

De recordar que foi no passado dia 8 de julho que a mãe do apresentador completou os 101 anos de vida. Na altura, logo após a meia-noite, Manuel Luís Goucha dedicou-lhe algumas carinhosas palavras em direto na gala do 'Dilema'.

