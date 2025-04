O apagão que afetou todo o território nacional, bem como Espanha e outros países, esta segunda-feira, 28 de abril, provocou reações nas redes sociais assim que os serviços de telecomunicações foram regressando à normalidade.

José Condessa, por exemplo, partilhou um e-mail que recebeu da namorada Luisinha Oliveira, onde esta garante estar "assustada". Na legenda da partilha, o ator refletiu sobre estas horas 'às escuras'.

"Neste dia atípico houve silêncio e com isso mais vida. À parte de todas as dificuldades que este dia anormal trouxe, a vida saiu à rua. Saíram as pessoa e com elas mais conversas em bancos de jardim, saíram as crianças com as bicicletas e as bolas aos saltos. As pessoas às janelas procuravam nos outros uma companhia que antes só procuravam no ecrã", referiu.

Eduardo Madeira também salientou o facto de ter visto "gente a falar nas ruas, a cumprimentar os vizinhos a fazer fogareiros", momentos que o fizeram sentir "qualquer coisa de nostálgico, de antigamente".

Rita Ferro Rodrigues partilhou várias imagens do seu dia sem eletricidade e recorrendo à luz das velas, referindo que na sua casa o jantar foi "atum". A apresentadora ainda brincou com o assunto, assumindo que este foi um "apagão extenuante".

Júlia Pinheiro mostrou imagens da preparação do jantar à luz das velas e referiu que o filho, Rui Maria Pêgo, foi para o carro ouvir as notícias da rádio "para os manter informados".

Maria Botelho Moniz fez o "diário de um apagão". A apresentadora da TVI mostrou imagens em família, com o noivo, Pedro Bianchi Prata, e o pequeno Vicente. Maria aproveitou para brincar com o filho na parte exterior da sua casa e ainda para fazer um churrasco.

Nuno Markl salientou a ajuda do rádio a pilhas durante estas horas de incerteza. "Abençoada rádio! É por estas e por outras que será sempre a última a desligar-se e que precisamos tanto dela", referiu o comunicador.

Vanessa Oliveira mostrou aos seguidores que utilizou os itens da mochila de emergência que tem. "Graças a Deus que já tenho a minha mochila de emergência praticamente pronta. Tinha rádio (onde estive SEMPRE a ouvir tudo), pilhas e lanternas solares". A apresentadora conseguiu ainda fazer o jantar já que tem gás em casa. [...] Obrigada apagão. Não quero mais disto", brincou, no fim da partilha.

A família Patrocínio reuniu-se para um churrasco à luz das velas e Bárbara Bandeira mostrou preocupação com os fãs. Nas histórias do Instagram, a cantora referiu: "Espero que estejam todos bem e mais calmos. Amanhã é um novo dia e que o de hoje sirva para refletirmos sobre o que realmente importa", escreveu a cantora.

© Instagram - Carolina Patrocínio

© Instagram - Bárbara Bandeira

António Raminhos deixou uma "mensagem para os mais ansiosos e preocupados". "Curiosamente, nestes momentos onde as coisas realmente acontecem fora da minha cabeça e não dentro dela, procuro estar no único sítio onde raramente consigo num dia normal: no presente. O que está fora do nosso controlo não nos pertence. E, se pensarmos bem, é quase tudo. [...] se estão bem e os vossos estão bem, respirem fundo e procurem colocar em prática a vossa presença no dia-a-dia, se calhar até perceber como dependem (dependemos) de tanta coisa de forma talvez exagerada", revelou.

