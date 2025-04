Depois do apagão que se fez sentir em Portugal e em outros países europeus, foram várias as figuras públicas que reagiram publicamente às horas que ficámos sem eletricidade.

Ricardo Martins Pereira, conhecido como 'O Arrumadinho', partilhou a sua opinião sobre o que aconteceu.

"Não voltem com a treta do 'saímos disto melhores pessoas'. O pós-Covid mostrou-nos que somos e seremos sempre egoístas, autocentrados e que sabemos desligar o botão da solidariedade minutos depois de percebermos que afinal (já) não precisamos do vizinho para nada", referiu.

