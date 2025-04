Ana Patrícia Carvalho, jornalista da SIC, viveu uma verdadeira aventura na última semana.

A pivot do canal de Paço de Arcos andou a viajar por Itália com o seu namorado, Rui Figueiredo, e fez questão de partilhar com os seguidores várias imagens dos locais por onde passou.

"Sete dias, sete cidades e uma ilha", escreveu na legenda da publicação. Ana Patrícia passou por cidades como Roma e teve também oportunidade de ir a uma das zonas costeiras do país, a cidade de Sorrento.

Veja na galeria as imagens da viagem da jornalista.

Leia Também: As férias (românticas) de Ana Patrícia Carvalho nos EUA