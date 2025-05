Preparação

Pré-aquecer o forno a 200 °C.

Lavar e cortar os legumes: curgete, beringela e tomate. Colocá-los numa taça, temperar com azeite, sal e pimenta, e envolver bem.

Levar os legumes ao forno (num tabuleiro com papel vegetal) durante cerca de 15 minutos, até ficarem ligeiramente dourados e macios.

Abrir a baguete ao meio no sentido do comprimento e retirar um pouco do miolo, criando espaço para o recheio.

Distribuir o recheio: primeiro uma camada de legumes assados, depois o frango desfiado (se usado), seguido de mais legumes. Finalizar com o queijo ralado por cima.

Levar novamente ao forno, durante cerca de dez minutos, ou até o queijo derreter e começar a dourar.

Retirar do forno e decorar com raminhos de tomilho fresco ou uma pitada de orégãos.