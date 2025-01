"São sensacionais ao paladar e, acredite, se os preparar para as visitas ou para uma festa, serão uma das primeiras coisas a desaparecer. A combinação do salgado do feta com o doce do mel é realmente material de sonho". Palavras de Nathan Anthony, autor do livro "Refeições Saudáveis com Air Fryer - Bored of Lunch".

Croque Monsieur Este clássico francês mais não é do que uma sanduíche com presunto e/ou fiambre e queijo que vai ao forno a gratinar, regado com um delicioso molho béchamel e queijo ralado.

Pastéis de queijo com recheio de espinafres Uma massa fantástica de se trabalhar, deliciosa e que fica seca e nada gordurosa.

Salsichas cocktail com mel e mostarda "Acho que cozinhar salsichas na air fryer é muito eficaz — saem perfeitas e com um dourado uniforme. Aqui usei salsichas de porco, mas pode usar versões feitas com peru ou frango, se quiser uma entrada ainda mais magra", escreve Nathan Anthony, autor do livro "Refeições Saudáveis com Air Fryer - Bored of Lunch".

Arroz de legumes no forno (vegan) Uma refeição que dispensa a proteína animal. Com tanto (e saudável) sabor nem sentimos a falta da carne.