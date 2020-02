Pastéis de queijo com recheio de espinafres

Preparação

Numa tigela, coloque o ovo e o queijo ralado e misture bem com a ajuda dos dedos, até conseguir uma massa homogénea. De seguida adicione a farinha e a pitada de sal. Misture até a massa ficar uniforme e macia. Reserve.

Entretanto, leve uma frigideira ao lume com os dentes de alho e assim que começarem a dourar, junte os espinafres picados e refogue até que estes amoleçam. Vá juntando as natas, enquanto mexe, até conseguir uma consistência cremosa.

Forre a bancada da cozinha com película aderente e com o auxílio do rolo, estique a massa até conseguir uma espessura de 3 a 5 mm.

Corte a massa em rodelas usando um cortador ou um copo. Recheie com os espinafres e fechar, selando bem as pontas.

Leve ao tabuleiro do forno (este pré-aquecido a 180 ºC), coberto com papel vegetal, até os pastéis estarem douradinhos.

Sirva os pastéis com uma salada e delicie-se pois são simplesmente irresistíveis.